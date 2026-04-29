LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle
Plaue (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern Abend führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen in der Ilmenauer Straße durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. In der zweistündigen Kontrolle passierten sieben Fahrzeugführer die Messstelle mit überhöhter Geschwindigkeit. Ein 75-jähriger Fahrer eines Ford durchfuhr den Bereich mit 83 km/h. Entsprechende Geldbußen wurden erhoben. (jd)
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