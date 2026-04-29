PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen in der Ilmenauer Straße durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. In der zweistündigen Kontrolle passierten sieben Fahrzeugführer die Messstelle mit überhöhter Geschwindigkeit. Ein 75-jähriger Fahrer eines Ford durchfuhr den Bereich mit 83 km/h. Entsprechende Geldbußen wurden erhoben. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 12:15

    LPI-GTH: Musterhaus beschädigt

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - In ein Musterhaus in der August-Rost-Straße versuchten ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam einzudringen, was allerdings misslang. Der oder die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Zudem wurden Kabel aus einer dort befindlichen E-Ladestation entwendet. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 24. April, 13.00 Uhr und gestern, 07.00 Uhr verübt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Verfahren eingeleitet

    Eisenach (ots) - Ein 58-Jähriger befand sich gestern Nachmittag, offenbar alkoholisiert, auf dem Karlsplatz und tätigte dort verfassungsfeindliche Äußerungen. Polizeibeamte kamen zum Einsatz und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Zudem wurde ein Verfahren gegen den 58-Jährigen eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Zaunpfosten entwendet

    Eisenach (ots) - In der Zeit zwischen dem 24. April, 14.00 Uhr und gestern, 09.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich auf ein Grundstück in der Heinrichstraße. Anschließend entwendeten der oder die Täter mehrere Zaunpfosten im Gesamtwert von circa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0103462/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren