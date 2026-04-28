LPI-GTH: Musterhaus beschädigt

Nahwinden (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Kia in der zurückliegenden Nacht die B90N in Richtung Rudolstadt, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Der Mann versuchte dem Wildtier auszuweichen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Kia kam im Straßengraben zum Stehen. An diesem entstand Totalschaden, ein Abschleppdienst hat das Fahrzeug geborgen. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt und kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. ...

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