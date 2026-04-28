LPI-GTH: Zaunpfosten entwendet
Eisenach (ots)
In der Zeit zwischen dem 24. April, 14.00 Uhr und gestern, 09.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich auf ein Grundstück in der Heinrichstraße. Anschließend entwendeten der oder die Täter mehrere Zaunpfosten im Gesamtwert von circa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0103462/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell