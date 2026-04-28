PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Nahwinden (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Kia in der zurückliegenden Nacht die B90N in Richtung Rudolstadt, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Der Mann versuchte dem Wildtier auszuweichen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Kia kam im Straßengraben zum Stehen. An diesem entstand Totalschaden, ein Abschleppdienst hat das Fahrzeug geborgen. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt und kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Versuchter Einbruch

    Oberwillingen (Ilm-Kreis) (ots) - In ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Polsterberg" versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam einzudringen, was allerdings misslang. Es entstand Sachschaden an der Hauseingangstür. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 26. April, 19.00 Uhr und gestern, 10.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0103688/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Alkoholisiert

    Ilmenau (ots) - Gestern Abend wurde im Bereich Mühltor ein 48-jähriger Fahrer eines Ford einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 15:30

    LPI-GTH: Kollidiert

    Ilmenau (ots) - Heute Vormittag befuhr ein 69-jähriger Fahrer eines Skoda die Bücheloher Straße in Richtung Unterpörlitzer Straße und beabsichtigte in den dortigen Kreisverkehr einzufahren. Offenbar übersah er dabei einen, sich bereits im Kreisverkehr befindlichen, 51-jährigen Opel-Fahrer. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer wodurch Sachschaden in geschätzter Höhe von 6.500 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren