LPI-GTH: Kollidiert
Ilmenau (ots)
Heute Vormittag befuhr ein 69-jähriger Fahrer eines Skoda die Bücheloher Straße in Richtung Unterpörlitzer Straße und beabsichtigte in den dortigen Kreisverkehr einzufahren. Offenbar übersah er dabei einen, sich bereits im Kreisverkehr befindlichen, 51-jährigen Opel-Fahrer. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer wodurch Sachschaden in geschätzter Höhe von 6.500 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
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