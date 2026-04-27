LPI-GTH: Kollidiert

Gotha (ots) - Gestern Abend, gegen 21.40 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte den Fahrer eines Ford in der Ohrdrufer Straße einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Damit war der Fahrzeugführer offenbar nicht einverstanden, missachtete sämtliche Anhaltesignale und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit unter anderem über die Kindleber Straße, die Oststraße und die Kirchgasse. Im weiteren Verlauf konnte das unbesetzte Fahrzeug im Bereich Tüttleben aufgefunden werden. ...

mehr