Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Der Kontrolle entzogen

Gotha (ots)

Gestern Abend, gegen 21.40 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte den Fahrer eines Ford in der Ohrdrufer Straße einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Damit war der Fahrzeugführer offenbar nicht einverstanden, missachtete sämtliche Anhaltesignale und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit unter anderem über die Kindleber Straße, die Oststraße und die Kirchgasse. Im weiteren Verlauf konnte das unbesetzte Fahrzeug im Bereich Tüttleben aufgefunden werden. Ein Verfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen zum unbekannten Fahrzeugführer dauern an. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen kam unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Personen, welche durch die Fahrweise des Ford-Fahrers gefährdet wurden oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben können, werden geben sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0102739/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

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