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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Pkw

Eisenach (ots)

In der Straße Am Stadtweg auf einem dortigen Supermarkt-Parkplat kam es am Samstagnachmittag zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Audi. Gegen 15:00 Uhr wurde bekannt, dass der oder die unbekannten Täter an dem Pkw Audi einen Kratzer aufgebracht haben. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0101962/2026) entgegen. (hg)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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