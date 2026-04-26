PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Gerstungen (ots)

Zu einer Vollsperrung nach einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 14:45 Uhr. Eine 67 Jahre alte Audi-Fahrerin befuhr die Wilhelmstraße und wurde hierbei durch die Sonne geblendet. Dadurch geriet die Audi-Fahrerin in den Gegenverkehr und kollidierte schließlich mit einem 45 Jahre alten Skoda-Fahrer. Die 67 Jahre alte Audi-Fahrerin und der 45 Jahre alte Skoda-Fahrer wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnakhme war die Straße vollgesperrt. (hg)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 19:14

    LPI-GTH: mehrere Kellereinbrüche

    Eisenach (ots) - Am Freitagmorgen wurde bekannt, dass unbekannte Täter gewaltsam in mehrere Kellerabteile in der Ernst-Thälmann-Straße, Rennbahn und Nebestraße eindrangen oder dies versuchten. Hierbei wurden u.a. mehrere E-Bikes im Gesamtwert eines fünfstelligen Eurobetrages entwendet. Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit noch unbekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Tel.-Nr. ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 14:30

    LPI-GTH: Diebstahl aus Containern

    Nessetal - Landkreis Gotha (ots) - Heizungs- und Sanitärmaterial sowie zwei Überwachungskameras im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro entwendeten zwei noch unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag von einem Grundstück am "Hauptweg" in Hochheim. Dazu gelangten sie unberechtigt auf das umzäunte Grundstück und fanden das Beutegut in einem Container vor sowie die dazugehörigen Überwachungskameras. Durch die Gothaer Polizei wurden Ermittlungen zur Identifizierung der ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 14:25

    LPI-GTH: Sachbeschädigung

    Drei Gleichen - Landkreis Gotha (ots) - Unbekannte zerstörten in der Nacht vom 25. auf den 26. April mehrere Flyerkästen, eine Lampe sowie einen Lautsprecher an der Wasserburg in Günthersleben-Wechmar. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in Gotha unter der Rufnummer 03621-781124 entgegen. Bezugsnummer: 0102415/2026. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren