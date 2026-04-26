Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Gerstungen (ots)

Zu einer Vollsperrung nach einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 14:45 Uhr. Eine 67 Jahre alte Audi-Fahrerin befuhr die Wilhelmstraße und wurde hierbei durch die Sonne geblendet. Dadurch geriet die Audi-Fahrerin in den Gegenverkehr und kollidierte schließlich mit einem 45 Jahre alten Skoda-Fahrer. Die 67 Jahre alte Audi-Fahrerin und der 45 Jahre alte Skoda-Fahrer wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnakhme war die Straße vollgesperrt. (hg)

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