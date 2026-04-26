LPI-GTH: Wildunfall
Ruhla (ots)
Ein 37-jähriger Fahrer eines Mazda befuhr Samstagmorgen die B88 von Seebach in Richtung Thal, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision mit dem Wildtier. Das Wildschwein lief davon. Am Pkw entstand Sachschaden, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Personen wurden nicht verletzt. (hg)
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