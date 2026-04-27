LPI-GTH: Diebstahl aus Kellern

Gerstungen (ots) - Zu einer Vollsperrung nach einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 14:45 Uhr. Eine 67 Jahre alte Audi-Fahrerin befuhr die Wilhelmstraße und wurde hierbei durch die Sonne geblendet. Dadurch geriet die Audi-Fahrerin in den Gegenverkehr und kollidierte schließlich mit einem 45 Jahre alten Skoda-Fahrer. Die 67 Jahre alte Audi-Fahrerin und der 45 Jahre alte Skoda-Fahrer wurden leicht verletzt und ...

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