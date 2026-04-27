LPI-GTH: Diebstahl aus Kellern
Eisenach (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Personen drangen gewaltsam in mehrere Kellerabteile in Mehrfamilienhäusern in der Ernst-Thälmann-Straße, der Straße "Rennbahn" und der Nebestraße ein. Aus diesen entwendeten der oder die Täter unter anderem zwei E-Bikes. Die Taten wurden am 24. April, gegen 06.15 Uhr polizeilich bekannt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 26095187/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell