LPI-GTH: Parkscheinautomat beschädigt
Eisenach (ots)
Einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 3.000 Euro verursachten ein oder mehrere Unbekannte in der Alexanderstraße. Dort wurde in der Zeit zwischen dem 20. April, 0.00 Uhr und gestern, 17.30 Uhr ein Parkscheinautomat beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0102727/2026) entgegen. (jd)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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