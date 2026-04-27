Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu schnell

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Am 25. April führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Ortsdurchfahrt der B7 in Gamstädt durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. 1356 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 104 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 102 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. Studien ergaben, dass sich der Bremsweg bei doppelter Geschwindigkeit vervierfacht. Dies kann bei Verkehrsunfällen verheerende Folgen nach sich ziehen. Eine besondere Gefährdung ergibt sich für sensible Gruppen an Verkehrsteilnehmern, wie Senioren oder Kinder. (jd)

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