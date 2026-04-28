LPI-GTH: Versuchter Einbruch
Oberwillingen (Ilm-Kreis) (ots)
In ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Polsterberg" versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam einzudringen, was allerdings misslang. Es entstand Sachschaden an der Hauseingangstür. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 26. April, 19.00 Uhr und gestern, 10.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0103688/2026) entgegen. (jd)
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