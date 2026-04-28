LPI-GTH: Versuchter Einbruch

Ilmenau (ots) - Gestern Abend wurde im Bereich Mühltor ein 48-jähriger Fahrer eines Ford einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

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