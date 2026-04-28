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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfahren eingeleitet

Eisenach (ots)

Ein 58-Jähriger befand sich gestern Nachmittag, offenbar alkoholisiert, auf dem Karlsplatz und tätigte dort verfassungsfeindliche Äußerungen. Polizeibeamte kamen zum Einsatz und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Zudem wurde ein Verfahren gegen den 58-Jährigen eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 28.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Zaunpfosten entwendet

    Eisenach (ots) - In der Zeit zwischen dem 24. April, 14.00 Uhr und gestern, 09.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich auf ein Grundstück in der Heinrichstraße. Anschließend entwendeten der oder die Täter mehrere Zaunpfosten im Gesamtwert von circa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0103462/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

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  • 28.04.2026 – 09:00

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  • 28.04.2026 – 09:00

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    Oberwillingen (Ilm-Kreis) (ots) - In ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Polsterberg" versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam einzudringen, was allerdings misslang. Es entstand Sachschaden an der Hauseingangstür. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 26. April, 19.00 Uhr und gestern, 10.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0103688/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

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