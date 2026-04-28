LPI-GTH: Verfahren eingeleitet
Eisenach (ots)
Ein 58-Jähriger befand sich gestern Nachmittag, offenbar alkoholisiert, auf dem Karlsplatz und tätigte dort verfassungsfeindliche Äußerungen. Polizeibeamte kamen zum Einsatz und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Zudem wurde ein Verfahren gegen den 58-Jährigen eingeleitet. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell