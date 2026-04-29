LPI-GTH: Aufgefahren
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 27-jähriger Fahrer eines BMW befuhr in den späten Stunden des gestrigen Abends die Längwitzer Straße und beabsichtigte nach rechts in die Neideckstraße abzubiegen. Dies bemerkte eine dahinter befindliche 37-jährige Fahrerin eines Daimler offenbar zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dadurch entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 4.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
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