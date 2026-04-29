LPI-GTH: Aufgefahren

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - In ein Musterhaus in der August-Rost-Straße versuchten ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam einzudringen, was allerdings misslang. Der oder die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Zudem wurden Kabel aus einer dort befindlichen E-Ladestation entwendet. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 24. April, 13.00 Uhr und gestern, 07.00 Uhr verübt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau ...

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