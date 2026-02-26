PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Solarpanel defekt
Am Mittwochnachmittag kam es in Göppingen zu einer Rauchentwicklung.

Ulm (ots)

Um kurz vor 15 Uhr meldete eine Zeugin einen lauten Knall und sah im Anschluss Rauch von einem Dach in der Schillerstraße aufsteigen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei fuhren vor Ort. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu einem Defekt an einem Schlauch eines Solarpanels. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Die Solaranlage wurde im Anschluss außer Betrieb gesetzt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

++++ 0358343 (SV)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren