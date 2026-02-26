Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Solarpanel defekt

Am Mittwochnachmittag kam es in Göppingen zu einer Rauchentwicklung.

Ulm (ots)

Um kurz vor 15 Uhr meldete eine Zeugin einen lauten Knall und sah im Anschluss Rauch von einem Dach in der Schillerstraße aufsteigen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei fuhren vor Ort. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu einem Defekt an einem Schlauch eines Solarpanels. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Die Solaranlage wurde im Anschluss außer Betrieb gesetzt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

++++ 0358343 (SV)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell