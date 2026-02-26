PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Nicht mehr fahrtauglich
Unter Drogen fuhr am Donnerstag eine 38-Jährige in Giengen.

Ulm (ots)

Die 38-jährige BMW-Fahrerin fuhr gegen 0.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Richtung Herbrechtinger Straße. Dort bemerkte sie eine Polizeistreife und stoppte ihr Fahrzeug. Als die Frau die Seitenscheibe öffnete, schlug den Polizisten schon der Geruch von Cannabis entgegen. Obwohl die Frau angab, mit Drogen nie etwas zu tun gehabt zu haben, widerlegte ein Drogentest diese Aussage. Die Frau musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Sie wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt.

++++++++ 0360644

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

