LPI-GTH: Simson entwendet
Eisenach (ots)
Eine geparkte Simson S51 in der Farbe Gelbbraun mit roten Felgen entwendeten ein oder mehrere Unbekannte in der Clemensstraße. Die Tatzeit liegt zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr des gestrigen Tages. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0106209/2026) entgegen. (jd)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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