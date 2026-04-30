LPI-GTH: Leicht verletzt

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - In der Zeit zwischen dem 18. April und gestern, 14.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Arndtstraße. Aus dem Keller wurden anschließend unter anderem Werkzeuge und Kleidungsstücke im Wert von ungefähr 2.000 Euro entwendet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0106103/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

mehr