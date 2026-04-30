LPI-GTH: Leicht verletzt
Gotha (ots)
Eine 56-jährige Fahrerin eines Mazda befuhr gestern Nachmittag die 18.-März-Straße in Richtung Waltershäuser Straße und übersah dabei offenbar eine den Fußgängerüberweg querende 29-jährige Frau. Der Mazda kollidierte mit der 29-Jährigen, sodass diese zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. (jd)
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