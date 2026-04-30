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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Gotha (ots)

Eine 56-jährige Fahrerin eines Mazda befuhr gestern Nachmittag die 18.-März-Straße in Richtung Waltershäuser Straße und übersah dabei offenbar eine den Fußgängerüberweg querende 29-jährige Frau. Der Mazda kollidierte mit der 29-Jährigen, sodass diese zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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