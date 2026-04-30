LPI-GTH: Berauscht
Gotha (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 20-jähriger Fahrer eines E-Scooters in den späten Stunden des gestrigen Abends in der Bahnhofstraße kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis hinsichtlich Cannabis und Kokain. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 20-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)
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