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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Ilmenau (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich heute, gegen 10.00 Uhr, in der Geschwister-Scholl-Straße. Ein 70-jähriger Fahrer eines Hyundai befuhr die Straße von der Johann-Friedrich-Böttger-Straße kommend. Der Hyundai-Fahrer geriet nach links auf die Gegenspur und kollidierte frontal mit einem Mazda, welcher von einem 63-Jährigen gefahren wurde. Infolgedessen waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 70 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt und kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ob eine medizinische Ursache unfallursächlich gewesen sein könnte, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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