LPI-GTH: Fahrzeugführer unter Alkohol und ohne Führerschein
Stützerbach(Ilm-Kreis) (ots)
Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw Audi in Stützerbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Außerdem war der 27-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (sk)
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