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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefährliche Fahrweise - Zeugen und Geschädigte gesucht

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots)

Ein 81-jähriger Ford-Fahrer sorgte am Freitagabend gegen 18:15 Uhr aufgrund seiner Fahrweise für eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Der Senior war von Brotterode kommend in Richtung Bad Tabarz unterwegs und geriet mit seinem grauen Pkw mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Mehrere entgegenkommende Fahrzeugführer mussten Gefahrenbremsungen einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die Polizei konnte den Mann kurz darauf stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Gegen den 81-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des grauen Ford gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Bezugsnummer 0107940/2026 beim Inspektionsdienst Gotha (Tel.: 03621/781124) zu melden. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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