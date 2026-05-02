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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw unter Einfluss von Drogen geführt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde ein Pkw BMW mit ausländischer Zulassung in der Ichtershäuser Straße kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 21-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es erfolgte eine Blutentnahme. Gegen den Fahrer wurde ein Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (sk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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