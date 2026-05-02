LPI-GTH: Pkw unter Einfluss von Drogen geführt
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Am frühen Samstagmorgen wurde ein Pkw BMW mit ausländischer Zulassung in der Ichtershäuser Straße kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 21-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es erfolgte eine Blutentnahme. Gegen den Fahrer wurde ein Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (sk)
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