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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Brand eines mit Paketen
Sendungen beladenen LKW

BAB 3, km 51,000, Neustadt Wied (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026, gegen 22:20 Uhr wurde die Polizeiautobahnstation Montabaur über einen LKW-Brand auf der BAB 3 in Höhe des Autobahnkilometers 51,000 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einem Reifenplatzer am Anhänger des LKW. Der Fahrer stoppte das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen und musste feststellen, dass der Reifen in Brand geraten war. Die Zugmaschine konnte vom Fahrer abgekoppelt und in Sicherheit gebracht werden. Der Brand griff auf die Ladung über und zerstörte diese zum größten Teil. Der LKW war mit Paketen / Sendungen beladen, was die Löscharbeiten erschwerte. Der Brand war im vorderen Bereich des Anhängers entstanden, sodass der Anhänger komplett entladen werden musste, um den Brand zu löschen bzw. das erneute Entfachen des Feuers zu verhindern. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Es wurde keine Person verletzt. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt musste für die Löscharbeiten für ca. vier Stunden komplett gesperrt werden. Der linke Fahrstreifen konnte schließlich gegen 02:20 Uhr für den Verkehr freigegeben werden. Für die Aufräumarbeiten mussten der mittlere und rechte Fahrstreifen weiterhin gesperrt bleiben. Zwischen Bad Honnef / Linz und Neustadt / Wied kommt es somit zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Momentan befinden sich Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, der Autobahnmeisterei und der Polizei Montabaur im Einsatz. Es dürfte ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden sein.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 02602/93270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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