PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend, zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Sonneborner Straße ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Dokumente im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Der durch das gewaltsame Eindringen verursachte Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 03621/781424 (Bezugsnummer 0107978/2026) zu melden. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 03.05.2026 – 00:08

    LPI-GTH: Kollision mit Wildschweinrotte

    Trügleben - Landkreis Gotha (ots) - Am späten Freitagabend kollidierte eine 44-jährige Hyundai-Fahrerin auf der L 3007 mit einer Rotte Wildschweine. Die Frau war von Gotha in Richtung Trügleben unterwegs, als die Tiere plötzlich die Fahrbahn querten. Trotz Bremsversuchs konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Während die Fahrerin unverletzt blieb, verendeten zwei Wildschweine noch an der Unfallstelle. ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 00:07

    LPI-GTH: Gefährliche Fahrweise - Zeugen und Geschädigte gesucht

    Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots) - Ein 81-jähriger Ford-Fahrer sorgte am Freitagabend gegen 18:15 Uhr aufgrund seiner Fahrweise für eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Der Senior war von Brotterode kommend in Richtung Bad Tabarz unterwegs und geriet mit seinem grauen Pkw mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Mehrere entgegenkommende Fahrzeugführer mussten Gefahrenbremsungen einleiten, um einen Frontalzusammenstoß ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 08:00

    LPI-GTH: Pkw unter Einfluss von Drogen geführt

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am frühen Samstagmorgen wurde ein Pkw BMW mit ausländischer Zulassung in der Ichtershäuser Straße kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 21-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es erfolgte eine Blutentnahme. Gegen den Fahrer wurde ein Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (sk) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren