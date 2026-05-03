Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend, zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Sonneborner Straße ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Dokumente im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Der durch das gewaltsame Eindringen verursachte Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 03621/781424 (Bezugsnummer 0107978/2026) zu melden. (ml)

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