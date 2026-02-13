PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Betrunkener E-Scooter-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, den 13.02.2026 kam es gegen 17:15 Uhr in der Jungstraße Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person. Die 30-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Jungstraße in Richtung Salinenstraße. Zeitgleich befuhr der 21-jährige E-Scooter-Fahrer verbotswidrig den parallel zur Salinenstraße entlang laufenden Fußweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Er beabsichtigt, die Jungstraße zu überqueren, wo es zum Zusammenstoß mit dem PKW kommt. Der 21-jährige Fahrzeugführer stürzt und verletzt sich dadurch leicht. Während der Unfallaufnahme kann durch die Polizeibeamten starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,24 Promille. Der Fahrzeugführer wird daraufhin in das Krankenhaus verbracht, wo er medizinisch versorgt und ihm eine Blutprobe entnommen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

