LPI-GTH: Hoher Sachschaden nach Kellerbrand
Gräfentonna - Landkreis Gotha (ots)
Am Samstagabend brach in einem Einfamilienhaus in der Fasanerie ein Feuer im Kellerbereich aus. Nach ersten Erkenntnissen führte ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät zum Brandausbruch. Durch die Flammen und die starke Rauchentwicklung entstand ein erheblicher Gesamtschaden, der auf etwa 45.000 Euro geschätzt wird. Personen kamen nicht zu Schaden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. (ml)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell