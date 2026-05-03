Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kradfahrer verliert Kontrolle

Martinroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es in Martinroda, Bereich Kirchberg, zu einem Motorradunfall. Ein 70-Jähriger hatte auf einem Krad ein Grundstück verlassen und dabei zu stark beschleunigt. Es kam zum Zusammenstoß mit einem abgeparkten Pkw. Der Kradfahrer wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und verletzte sich dabei leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (sk)

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