LPI-GTH: Betrunkener Fahrzeugführer gestoppt
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Bei der Kontrolle eines Pkw-Fahrers am Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, in der Kopernikusstraße konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 64-Jährigen eingeleitet. (sk)
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