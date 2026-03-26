Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt beim Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei am Hauptbahnhof Berlin

Berlin (ots)

Zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität führt die Bundespolizei im Zeitraum 27. bis 29. März 2026 erneut einen Schwerpunkteinsatz an verschiedenen Bahnhöfen in Deutschland durch.

Bundesinnenminister Dobrindt wird sich am

Freitagabend, 27. März 2026,

am Berliner Hauptbahnhof

gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten der Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof ein Bild von dem Einsatz machen. Anschließend ist ein Statement des Bundesinnenministers für die Medien vorgesehen.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Treffpunkt ist vor der Wache der Bundespolizei (Buddy Bear/Apotheke), Ebene 1, Eingang Europaplatz um 17:30 Uhr.

Um eine Anmeldung unter Nennung der Redaktion an folgende E-Mail-Adresse bis Freitag, 27. März 2026, 12 Uhr wird gebeten: presse.berlin@polizei.bund.de

Bitte nehmen Sie Ihren Presseausweis mit.

Weitere Informationen zu dem Schwerpunkteinsatz unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/73990/6243754

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