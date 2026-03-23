PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei stellt Verstöße gegen das Waffengesetz fest

Frankfurt (Oder) (ots)

Freitagabend stellte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz an der Grenzkontrollstelle auf der Bundesautobahn 12 fest.

Gegen 18:50 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen in Berlin zugelassenen VW Golf. Fahrzeugführer war ein 35-jähriger syrischer Staatsangehöriger. Im Fahrzeug befanden sich zudem zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von 20 und 21 Jahren.

Der Fahrer wies sich mit einem gültigen Reisepass sowie einem abgelaufenen deutschen Aufenthaltstitel in Verbindung mit einer gültigen Fiktionsbescheinigung aus.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamtinnen und Beamten mehrere gefährliche Gegenstände, darunter ein Schwert, eine Machete, ein Kampfmesser mit einer Klingenlänge von mehr als 12 cm, ein weiteres Messer, ein sogenanntes "Neck Knife", einen Teleskopschlagstock, eine Schreckschusspistole, zwei Tierabwehrsprays sowie einen Schlagring.

Zudem führten die Personen insgesamt über 12.000 Euro Bargeld mit sich.

Die Bundespolizei stellte die Waffen und Gegenstände als Beweismittel sicher und leitete gegen alle drei Männer entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz ein. Der 21-Jährige ist bereits polizeibekannt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte alle Drei wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Frankfurt (Oder)
Kopernikusstraße 71 - 75
15236 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 (0) 335 5624 - 7129
E-Mail : bpoli.frankfurto.a_s@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 12:49

    BPOLD-B: Bundespolizei deckt Schleusung von mehreren Personen in einem polnischen Taxi auf

    Forst (ots) - Sonntagabend deckte die Bundespolizei die Einschleusung von drei Personen in einem polnischen Taxi auf. Einen mutmaßlichen Schleuser nahmen die Beamtinnen und Beamten vorläufig fest. Gegen 17:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen ein Fahrzeug mit polnischer Zulassung. ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 09:08

    BPOLD-B: Übung des Flugdienstes der Bundespolizei zur Brandbekämpfung aus der Luft

    Berlin / Blumberg (ots) - Die Bundespolizei-Fliegerstaffel Blumberg trainiert am 26. März 2026 in Blumberg die luftseitige Brandbekämpfung mit einem Polizeihubschrauber. Neben dem polizeilichen Flugbetrieb stehen Hubschrauber der Bundespolizei auch im Rahmen der Not- und Katastrophenhilfe zur Verfügung. Entsprechende Einsatzverfahren, wie die zur Brandbekämpfung ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 13:46

    BPOLD-B: Mann führt offen Schreckschusswaffe - Festnahme

    Berlin - Mitte (ots) - Donnerstagabend nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, der eine Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit geführt haben soll. Gegen 21 Uhr wählte ein Reisender den Notruf und informierte über eine Person mit Schusswaffe auf einem Regionalbahnsteig des Bahnhofs Gesundbrunnen. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den Mann vor Ort und nahmen ihn vorläufig fest. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren