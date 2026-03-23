Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Vier Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

Sonntagmorgen nahm die Bundespolizei vier Graffiti-Sprayer vorläufig fest, welche zuvor eine abgestellte S-Bahn am S-Bahnhof Lichtenrade besprüht hatten.

Gegen drei Uhr stellten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei drei Personen im Bereich des S-Bahnhofes fest, welche eine abgestellte S-Bahn auf einer Gesamtfläche von rund 25 Quadratmetern besprühten. Nach Beendigung der Tat gelang es den Beamtinnen und Beamten, die jungen Männer nach kurzer Flucht durch den Gleisbereich vorläufig festzunehmen. Zuvor veranlasste die Bundespolizei bereits die Einstellung des S-Bahnverkehrs.

Die Einsatzkräfte stellten entsprechende Sprayerutensilien sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung sowie wegen Hausfriedensbruchs gegen die vier deutschen Staatsangehörigen im Alter zwischen 21 und 26 Jahren ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamtinnen und Beamten die Männer auf freien Fuß.

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