LPI-GTH: zwei Verletzte bei Verkehrsunfall
Eisenach (ots)
Bei einem Verkehrsunfall auf der L 1017 zwischen Spichra und dem Abzweig zur L 1021, unter der Werrabrücke, entstand am Freitag, gegen 08:20 Uhr ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Eine 56-jährige Volvofahrerin missachtete die Vorfahrt und kollidierte mit einem Renault. Die 23-jährige Fahrerin und der 29-jährige Beifahrer im Renault wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (Bezugsnummer 0107514/2026) (sus)
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