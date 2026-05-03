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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Eisenach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 1017 zwischen Spichra und dem Abzweig zur L 1021, unter der Werrabrücke, entstand am Freitag, gegen 08:20 Uhr ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Eine 56-jährige Volvofahrerin missachtete die Vorfahrt und kollidierte mit einem Renault. Die 23-jährige Fahrerin und der 29-jährige Beifahrer im Renault wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (Bezugsnummer 0107514/2026) (sus)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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