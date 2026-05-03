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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Rausch unterwegs

LK Gotha (ots)

Am Wochenende wurden mehrere Verkehrsteilnehmer, welche nur bedingt fahrtauglich waren, bei Verkehrskontrollen aus der Anonymität gehoben.

So wurden die Gothaer Beamten auf einen E-Scooterfahrer in Gotha aufmerksam, bei welchem der Versicherungsschutz für sein Gefährt fehlte. Im Zuge der Kontrolle am Freitagfrüh gegen 07:30 Uhr stellten die Beamten zudem die Beeinflussung durch mehrere Drogenarten und Alkohol bei dem 28jährigen fest. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

Gut 5 Stunden später hielten die Beamten in Friedrichroda einen BMW-Fahrer an, bei welchem ebenfalls ein Drogenvortest angeschlagen hatte. Auch der 23jähgie BMW-Fahrer musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

Am Samstag gegen 11:30 Uhr endete eine Verkehrskontrolle ebenso mit einer Blutentnahme. Die Beamten kontrollierten zuvor im Stadtzentrum von Gotha einen 31jährigen E-Scooterfahrer, welcher mit einem positiven Drogentest auffiel.

Gegen die drei Verkehrssünder wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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