Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Drei Verkehrsunfälle innerhalb von drei Stunden auf der A40 - glimpflicher Ausgang

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Mehrere Einsätze der Technischen Hilfeleistung hielten Feuerwehr und Rettungsdienst am heutigen Tag in Atem.

Um 14:00 Uhr wurden ein Löschfahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug, der Rettungsdienst der Feuerwache 2 sowie der Führungsdienst und der Rüstwagen der Feuerwache 1 zu einem Verkehrsunfall auf der A40 in Fahrtrichtung Dortmund, kurz vor der Ausfahrt Heimaterde (Rhein-Ruhr-Zentrum), alarmiert. Dort kam es zu einem leichten Auffahrunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Die Einsatzkräfte der Feuerwache Heißen sicherten die Unfallstelle ab, weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Die verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert. Nach etwa 30 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben werden.

Bereits 15 Minuten nach Einsatzende wurde ein weiterer Verkehrsunfall auf der A40 in Fahrtrichtung Dortmund, kurz hinter der Abfahrt Heißen, gemeldet. Erneut wurden die genannten Einheiten alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein mit drei Personen besetzter Pkw auf einen auf dem Standstreifen stehenden Sattelauflieger auf. Der Pkw verkeilte sich bis zur Windschutzscheibe unter dem Auflieger. Glücklicherweise hatten die drei Insassen (zwei Erwachsene und ein Kleinkind) großes Glück: Sie konnten das Fahrzeug nahezu unverletzt und eigenständig verlassen. Nach rettungsdienstlicher Untersuchung wurden alle drei Personen vorsorglich in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert.

Der dritte Unfall ereignete sich um 17:00 Uhr ebenfalls auf der A40 in Fahrtrichtung Dortmund, an der Zuflussregelanlage der Auffahrt Winkhausen. Hier kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw mit insgesamt drei beteiligten Personen. Ein mit zwei Personen besetzter Pkw fuhr auf einen vorausfahrenden Pkw mit einer Person auf. Die Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeugs der Feuerwehr Mönchengladbach, die sich auf einer Patientenverlegung in ein Essener Krankenhaus befand, leistete umgehend Erste Hilfe und versorgte die Beteiligten bis zum Eintreffen der Mülheimer Einsatzkräfte. Alle drei Personen wurden rettungsdienstlich untersucht, zwei leicht Verletzte anschließend in Mülheimer Krankenhäuser transportiert. Auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut und aufgenommen. Ein nicht mehr fahrbereiter Pkw wurde auf den Seitenstreifen geschoben. Nach etwa 30 Minuten konnte die Auffahrt wieder freigegeben werden.

Im weiteren Tagesverlauf mussten die Mülheimer Einsatzkräfte zudem zu zwei Kleinbränden, einem ausgelösten Heimrauchmelder, einer ausgelösten Brandmeldeanlage, einem weiteren Verkehrsunfall sowie zu einer Tragehilfe ausrücken.

(FLa)

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