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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg
Rhein-Neckar-Kreis: Zimmerbrand im Rathaus Rauenberg - PM 1

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es in Rauenberg in der Wieslocher Straße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein Zimmerbrand im Rathaus von Rauenberg. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor, es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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