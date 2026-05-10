Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet kam es am heutigen Samstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, zu einem Brand eines Kiosk-Häuschen in Wiesloch im Gewann Haagen. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Aus bislang unbekannter Ursache fingen vermutlich Gasflaschen im Bereich der ...

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