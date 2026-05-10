POL-MA: Rauenberg
Rhein-Neckar-Kreis: Zimmerbrand im Rathaus Rauenberg - PM 1
Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell kommt es in Rauenberg in der Wieslocher Straße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein Zimmerbrand im Rathaus von Rauenberg. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor, es wird nachberichtet.
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