Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260506.2 Brunsbüttel: Mehrere Schockanrufe am Sonntag

Brunsbüttel (ots)

Am Sonntag gingen bei der Polizei insgesamt sechs Meldungen über sogenannte Schockanrufe in Brunsbüttel ein. In allen Fällen blieb es beim Versuch, ein Vermögensschaden entstand nicht.

Zwischen 11:00 Uhr und 15:30 Uhr kontaktierten unbekannte Täter überwiegend ältere Bürger telefonisch über anonyme Rufnummern. Die Anrufer gaben sich dabei als Kriminalbeamte aus. Teilweise fragten sie nach Bargeld, Wertsachen oder Vermögensverhältnisse. In einigen Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsmasche und beendeten das Gespräch. In anderen Fällen brachen die Täter die Telefonate unvermittelt selbst ab.

Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen wegen versuchten Betruges sowie wegen des Missbrauchs von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen aufgenommen.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei erneut vor dieser Betrugsmasche und rät:

- Seien Sie misstrauisch bei Anrufen unbekannter Personen, insbesondere bei anonymen Rufnummern. - Die Polizei fordert am Telefon keine Informationen über Bargeld, Wertsachen oder Vermögensverhältnissen - Geben Sie keine persönlichen Daten oder Informationen zu Vermögensverhältnissen preis. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie im Zweifel das Gespräch. - Kontaktieren Sie im Zweifel selbst die Polizei oder wenden Sie sich an vertraute Angehörige. - Sprechen Sie insbesondere mit älteren Angehörigen über diese Betrugsform. - Melden Sie verdächtige Anrufe oder Betrugsversuche der Polizei.

Anna Rossol

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