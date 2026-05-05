Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260505.1 Nordermeldorf: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Nordermeldorf (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Nordermeldorf auf dem Parkplatz einer öffentlichen Tanzveranstaltung zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 02:35 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich des Dritten Querwegs einen geparkten grauen VW Golf am Heck. Der Wagen stand auf einer als Parkplatz genutzten Grünfläche im Umfeld einer öffentlichen Veranstaltung. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Meldorf unter 04832 20350 zu melden.

Anna Rossol

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