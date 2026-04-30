Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260430.3 Heide: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Verursacher entfernt sich vom Unfallort

Heide (ots)

In Heide ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin gekommen. Der bislang unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Moltkestraße / Hochfelder Weg zu dem Zusammenstoß. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 35-jährige Radfahrerin die Moltkestraße aus Richtung Esmarchstraße in Richtung Marschstraße. Ein Pkw-Fahrer, der aus Richtung Hochfelder Weg kam, missachtete mutmaßlich das für ihn geltende Stoppschild. Infolge der Kollision stürzte die Radfahrerin zu Boden.

Der bislang unbekannte Fahrer hielt zunächst an und sprach mit der Verletzten. Er habe angegeben, einen Rettungswagen verständigt zu haben. Unter dem Vorwand, sein Fahrzeug umparken zu wollen, um die Straße freizumachen, habe sich der Mann gemeinsam mit seinem Beifahrer vom Unfallort entfernt. Später stellte sich heraus, dass kein Notruf bei der Rettungsleitstelle eingegangen war. Erst nach einer entsprechenden Nachfrage entsandte die Leitstelle einen Rettungswagen.

Die Radfahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 170 cm groß, im Alter von Mitte bis Ende 20 Jahren, schwarze Haare, gebräunter Hautton, sprach Deutsch. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen hellen Pkw gehandelt haben. Im Fahrzeug befand sich zudem ein männlicher Beifahrer mit ähnlicher Erscheinung.

Das Polizeirevier Heide hat die Ermittlungen wegen einer Unfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer geben können, sich bei unter 0481 940 zu melden.

Anna Rossol

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