PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K86 zwischen Detzem und Thörnich.

Thörnich (ots)

Am Mittwoch, 29.04.2026, gegen 17:45 Uhr, ereignete sich auf der K86 zwischen Detzem und Thörnich ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Zwischen einem Motorradfahrer und einem 20-jährigen Autofahrer kam es auf gerader Strecke zur Kollision. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 57-jährige Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Der PKW-Fahrer erlitt nach derzeitigem Sachstand keine bekannten Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Unfallstelle bleibt zur Unfallaufnahme bis auf Weiteres gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502 91570
pischweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 19:42

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

    Morbach (ots) - Am Mittwoch, den 29.04.2026, ereignete sich zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Birkenfelder Straße, Höhe der Hausnummer 14, in Morbach. Hierbei wurde ein dort geparkter blauer Ford Fiesta, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 13:31

    POL-PDTR: Unfallflucht am Senioren- und Pflegeheim Holunderbusch in Lorscheid

    Lorscheid (ots) - Am 28.04.2026, zwischen 13:00 Uhr und 18:45 Uhr, wurde ein geparktes Fahrzeug vor dem Senioren- und Pflegeheim Holunderbusch in Lorscheid beschädigt. Der/die Verursacher/in streifte vermutlich beim Ausparken den Pkw und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. An der Beifahrerseite des beschädigten Pkw entstand hierdurch ein Lackschaden ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 12:04

    POL-PDTR: Verkehrsunfall

    Palzem, B419 (ots) - Am 29.04.2026 ereignete sich gegen 08.50 Uhr auf der B 419 im Bereich des Ortseingangs Palzem ein Verkehrsunfall. Der Geschädigte befuhr die B 419 aus Richtung Wincheringen kommend und befand sich im Bereich der Fahrbahnverengung als ein entgegenkommender schwarzer Kleinwagen mit unbekanntem Kennzeichen aus Richtung Palzem kommend ebenfalls in den verengten Bereich einfuhr. Um eine Kollision zu verhindern bremste der Geschädigte stark ab und wich nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren