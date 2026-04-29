Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht am Senioren- und Pflegeheim Holunderbusch in Lorscheid

Lorscheid (ots)

Am 28.04.2026, zwischen 13:00 Uhr und 18:45 Uhr, wurde ein geparktes Fahrzeug vor dem Senioren- und Pflegeheim Holunderbusch in Lorscheid beschädigt. Der/die Verursacher/in streifte vermutlich beim Ausparken den Pkw und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle.

An der Beifahrerseite des beschädigten Pkw entstand hierdurch ein Lackschaden in Höhe von ca. 1000EUR.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Hermeskeil entgegen unter Tel.: 06503-91510 oder pihermeskeil@polizei.rlp.de

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