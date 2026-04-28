PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Körperverletzung auf der Römerbrücke

Trier (ots)

Am Dienstagmorgen den 28.04.2026 gegen 10 Uhr kam es auf der Römerbrücke in Trier zu einer Körperverletzung. Hierbei gerieten zwei Männer in Streit, da einer der Männer den anderen darauf hinwies, von seinem Fahrrad abzusteigen. Diese Zurechtweisung gefiel dem Radfahrer nicht, was zur Folge hatte, dass dieser dem Fußgänger eine Kopfnuss verpasste. Infolgedessen platzte dessen Oberlippe auf. Da sich auf der Römerbrücke zur besagten Zeit ein Stau bildete, dürfte vielleicht der ein oder andere Verkehrsteilnehmer den Vorfall wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die PW Trier Innenstadt unter pwtrier@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 0651-983-44250 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Innenstadt

Telefon: 0651-98344250

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 23:24

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

    Tawern (ots) - Am Sonntag, den 26.06.2026, 18:25 Uhr kam es auf der L136 zwischen Tawern und Fellerich, in der Gemarkung Tawern, zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Der Motorradfahrer befuhr die Strecke in Fahrtrichtung Tawern, der Unfallgegner, ein Traktorfahrer, befuhr die Gegenrichtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte der Motorradfahrer in einem Kurvenbereich mehrere ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 16:53

    POL-PDTR: Fußballbegegnung SV Eintracht Trier - Kickers Offenbach

    Trier (ots) - Bei strahlendem Sonnenschein zog die Polizei Trier nach dem Fußballspiel im Moselstadion zwischen dem SV Eintracht Trier und den Kickers Offenbach eine insgesamt positive Bilanz. Erfahrungsgemäß gehen der Fußballsport und emotionale Reaktionen der Fans in und außerhalb des Stadions einher, sodass seitens der Polizei mit einem spannenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren