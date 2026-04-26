Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Tawern (ots)

Am Sonntag, den 26.06.2026, 18:25 Uhr kam es auf der L136 zwischen Tawern und Fellerich, in der Gemarkung Tawern, zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Der Motorradfahrer befuhr die Strecke in Fahrtrichtung Tawern, der Unfallgegner, ein Traktorfahrer, befuhr die Gegenrichtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte der Motorradfahrer in einem Kurvenbereich mehrere PKW und übersah dabei den entgegenkommenden Traktor. Letztlich kollidierte der Motorradfahrer mit dem Traktor und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer schwerverletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizeiinspektion Saarburg, ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber. Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden vollgesperrt.

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