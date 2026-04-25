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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Roter Motorroller in Morbach (OT Gonzerath) entwendet

Morbach (ots)

Am Samstag,25.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 00:00 Uhr - 09:30 Uhr zu einer Komplettentwendung eines roten Motorrollers in der Ortslage Gonzerath. Der Roller war unter einer Plane vor einem Anwesen in der Hauptstraße in 54497 Morbach (OT Gonzerath)abgestellt. Seitens hiesiger Dienststelle wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Sache geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/9374-0
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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