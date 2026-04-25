POL-PDTR: Roter Motorroller in Morbach (OT Gonzerath) entwendet

Idar-Oberstein (ots) - Gegen 00.45Uhr wurden Polizei und Feuerwehr Idar-Oberstein am heutigen Samstagmorgen über einen Verkehrsunfall auf der B41 in Höhe des Gewerbegebiets Nahbollenbach informiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand ein Pkw in Vollbrand. Wie es zu dem Unfall kam ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die B41 wird noch für mehrere Stunden im Bereich des Unfallortes gesperrt bleiben. Der Verkehr ...

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