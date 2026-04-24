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POL-PDTR: Abwechslungsreicher "Girls' Day" bei der Polizeiinspektion Baumholder

POL-PDTR: Abwechslungsreicher "Girls
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Baumholder (ots)

Zehn Mädchen im Alter von 13-14 Jahren nutzten den diesjährigen Girl's Day, um sich bei der PI Baumholder über den Polizeiberuf zu informieren. Hautnah erlebten sie Theorie und Praxis und erhielten in Gesprächen Einblicke aus persönlichen Erfahrungen rund um den Beruf der Polizistin. Nach der Begrüßung wurde zunächst die Vielfalt des Polizeiberufs dargestellt. Daneben wurde ihnen die persönliche Ausrüstung in allen Facetten der täglichen Arbeit gezeigt und sie erhielten die Möglichkeit, diese einmal anzuprobieren, bzw. sich näher anzuschauen. Danach konnte die Dienststelle besichtigt werden - und auch der Zellentrakt war davon nicht ausgenommen. Natürlich durfte auch die Besichtigung eines Streifenwagens nicht fehlen. Bei schönem Wetter erfolgte ein kleiner Einblick in das Berufsleben einer Diensthundeführerin. Durch Annika Stroh mit ihrem Diensthund, einem schwarzen Schäferhund, der auf den Namen "Ares" hört, konnten die Mädchen erleben, wie ein Diensthund als Schutzhund agiert und auch Sprengstoff aufspüren kann. Durch KHK Schübelin erfolgte die Vorstellung des Tätigkeitsfeldes "Kriminalpolizei", was er sehr anschaulich und kurzweilig übermittelte. Zum Abschluss erfolgte noch ein Spiel bei dem die Mädchen einen Verdächtigen überführen mussten - initiiert von PK Becker. Alle Mädchen gaben die Rückmeldung, dass es sich um eine gelungene Veranstaltung gehandelt hat und sie sich vorstellen könnten, den Beruf später auch zu ergreifen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder
Telefon: 06783 9910
Email: pibaumholder@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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