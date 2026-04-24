Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Girls Day 2026 bei der Polizeiinspektion Trier

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Trier (ots)

Trier, 23. April 2026 - Ein Blick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit: Beim diesjährigen Girls' Day begrüßten die Polizeiinspektion Trier und die Kriminalinspektion Trier insgesamt 34 Mädchen im Alter von 13 bis 17 Jahren. Unter dem Motto "Mit Einsatz. Im Einsatz. Für Rheinland-Pfalz. Dein Einsatz zählt. Komm ins Team." erhielten sie praxisnahe Einblicke in den Berufsalltag.

Nach der Begrüßung durch die stellvertretende Dienststellenleiterin Sigrid Herz, die die Vielseitigkeit des Polizeiberufs hervorhob und insbesondere Frauen zur Bewerbung ermutigte, startete das Programm in Kleingruppen. In der Polizeiinspektion führten die Kolleginnen Cavelius, Pickenhahn, Krawiec und Hürter durch den Tag. Sie stellten Ausrüstung und Streifenwagen vor und gaben bei einem Rundgang durch die Polizeiinspektion Trier Einblicke in den Dienstalltag. Zusätzlich konnten die Teilnehmerinnen bei einem "Promilleparcours" die Gefahren von Alkoholkonsum mit Hilfe einer speziellen Brille kennenlernen.

In der Kriminalinspektion vermittelten die Kollegin Düpre und der Kollege Yardim anschaulich die Arbeit der Kriminalpolizei. Die Teilnehmerinnen konnten dabei selbst aktiv werden und erste Erfahrungen in der Spurensuche und -dokumentation sammeln.

Ein besonderes Highlight war die Vorführung der Diensthundestaffel, bei der zwei Diensthundeführer gemeinsam mit ihren Hunden den Einsatz bei der Suche nach Rauschgift und Sprengstoffen demonstrierten. Dies wurde untermalt durch den Leiter der Diensthundestaffel, welcher den Teilnehmerinnen noch Fakten zur Ausbildung und der Diensthundestaffel vermittelte.

Das Fazit der Teilnehmerinnen: ein spannender Tag mit vielen neuen Eindrücken und Perspektiven. Für die Polizei Trier steht fest - der Girls Day bleibt ein wichtiger Baustein, um Nachwuchs für den Polizeiberuf zu begeistern.

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