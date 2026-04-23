Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Girls' Day - Mädchen-Zukunftstag 2026 bei der Polizeiinspektion Birkenfeld

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Birkenfeld (ots)

Am 23. April 2026 fand bei der Polizei Birkenfeld der alljährliche "Girls' Day - Mädchen-Zukunftstag" statt, bei dem es Schülerinnen ermöglicht wird, einen Einblick in den spannenden Beruf eines Polizisten bzw. einer Polizistin zu erlangen. Hierzu fanden sich bei der Inspektion in der Kreisstadt interessierte Mädchen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren aus den Klassenstufen 7 bis 9 ein.

Der stellvertretende Dienststellenleiter der Polizei Birkenfeld, Polizeihauptkommissar Arno Kannengießer, ließ es sich dabei nicht nehmen, die interessierten Schülerinnen an ihrem Tag auf der Wache zu begrüßen.

Anschließend erläuterte Polizeihauptkommissar Markus Bolle den Mädchen zunächst das Berufsbild "Polizei", stellte die Behörde sowie den Aufbau einer (Schutz-) Polizeiinspektion vor und gewährte dabei einen Blick hinter die Kulissen.

Im Rahmen einer kurzen Präsentation wurde den Mädchen aufgezeigt, wie breit gefächert, abwechslungs- und spartenreichen sich der Polizeiberuf darstellt. Den Mädchen wurde der Arbeitsalltag der Schutz-, Kriminal- und früheren Bereitschaftspolizei (heute: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik) vorgestellt sowie das Aufgabenspektrum u.a. von Wasserschutzpolizei, Spezialeinheiten, Hubschrauberstaffel, Diensthundestaffel und LKA näher erläutert.

Nach einem kurzen Filmbeitrag über Frauen bei der Polizei wurde durch Polizeikommissarin Annika Stroh mit ihrem Diensthund "Ares" die Dienthundestaffel näher vorgestellt, zweifelsohne einer der Höhepunkte des Tages.

Polizeioberkommissarin Lisa Hackenspiel und Polizeikommissar Alexander Röhrig stellten neben den Ausbildungswegen (HBF Polizeidienst/Verwaltung sowie Bachelor-Studium) auch die Ausbildungsinhalte vor, welche angehende Polizisten*innen im Rahmen ihres dreijährigen Studiums an der Hochschule der Polizei am Flughafen Hahn erwarten. Sie erzählten den Schülerinnen von ihren bisherigen Berufserfahrungen, insbesondere auch aus Sicht einer Frau und wie man sich im oft harten Berufsalltag auch mal "durchsetzen" muss.

Polizeihauptkommissarin Christine Friedrich erläuterte den Mädchen ihre Tätigkeit im Sachgebiet Jugend; hierbei wurden schwerpunktmäßig das Jugendstrafverfahren sowie mögliche Präventionsansätze näher beschrieben.

Polizeihauptkommissar Michael Hoffmann führte danach eine erkennungsdienstliche Behandlung mit den jungen Damen durch, demonstrierte die Abnahme von Fingerabdrücken und fertigte Fotos der Probandinnen für die "Verbrecherkartei".

Neben der persönlichen Ausstattung eines jeden Polizeibeamten*in wurden insbesondere auch die Dienstwaffen sowie weitere Führungs- und Einsatzmittel vorgestellt, was mit großem Interesse verfolgt wurde. Die Funktionsweise eines Atemalkoholmessgeräts wurde ebenfalls anschaulich demonstriert.

Wie sich das Arbeitsgeschehen auf der Wache einer Polizeiinspektion darstellt wurde bei einem Rundgang durch das Dienststellengebäude erläutert. Hierbei machten die Mädchen auch die Erfahrung, dass der Aufenthalt in einer abgeschlossenen Gewahrsamszelle alles andere als "gemütlich" und doch eher beklemmend sein kann.

Blaulicht, Martinshorn und endlich einmal selbst im Polizeieinsatzfahrzeug sitzen zu dürfen - dies wurde den Schülerinnen danach im Hof der Polizeiinspektion ermöglicht. Wenig später ging es dann zum "echten" Polizeidienst auf die Straße, wo sich erfahrungsgemäß der Großteil der Arbeit bei der Schutzpolizei abspielt. Den Mädchen wurde es ermöglicht, an einer "echten" Polizeikontrolle teilzunehmen.

Abgerundet wurde das Programm mit einem sehr anschaulichen Vortrag von Kriminalhauptkommissar Christian Schübelin, welcher den Mädchen den Aufbau und die Organisation einer Kriminalinspektion vorstellte und von seinen Erfahrungen im Krminaldienst berichtete.

Nach einem unterhaltsamen und informativen Tag bei der Polizeiinspektion Birkenfeld waren sich alle Mädchen einig, dass der Beruf des Polizeibeamten*in eine sehr spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit ist. Die Rückmeldungen waren alle durchweg positiv. Aufgrund des großen Interesses wird sich die Polizei Birkenfeld auch im nächsten Jahr am "Girls Day" beteiligen.

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