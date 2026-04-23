Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Wohnwagen

Malborn (ots)

Im Zeitraum vom 02.04.2026 bis zum 23.04.2026 kam es in der Hauptstraße in Malborn, nahe der Einmündung "Zum Steinkopf", zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnwagen. Durch unbekannte/n Täter wurden insgesamt vier Fensterscheiben des Wohnwagens zerkratzt sowie Beschädigungen in Form von Beulen verursacht.

Die Polizei Hermeskeil sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben oder Hinweise zu dem/den Tätern machen können.

Sollten Sie Angaben zum Sachverhalt machen können, teilen Sie diese bitte persönlich oder telefonisch unter

06503-9151-0

hiesiger Dienststelle mit.

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