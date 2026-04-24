Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Girl's Day bei der Polizeiinspektion Morbach

Morbach (ots)

Am 23.04.2026 nutzten elf Mädchen, im Alter zw. 14-16 Jahren, auf der Polizeiinspektion Morbach die Möglichkeit im Rahmen des alljährlich stattfindenden Aktionstages "Girls Day" Einblicke in den abwechslungsreichen und spannenden Polizeiberuf zu erhalten. Nach einer kurzen Begrüßung und einer anschließenden Vorstellungsrunde wurde den Teilnehmerinnen durch die beiden Einstellungsberater eine kurze Präsentation zum aktuellen Bewerbungsverfahren und dem anschließenden Studium auf der Hochschule der Polizei gezeigt. Im Anschluss wurde die persönliche Ausrüstung, inkl. Einsatzgürtel, Schutzweste und die Führungs- und Einsatzmittel durch die beiden Polizeibeamten vorgestellt. In einem nachfolgenden Rundgang durch die Dienststelle, mit einem Einblick in den Wach- & Zellenbereich und der Vorstellung der verschiedenen Sachgebiete innerhalb der Polizeiinspektion Morbach, erhielten die Schülerinnen einen detaillierten Blick in das alltägliche Arbeitsspektrum. Auch die Ausstattung eines Funkstreifenwagens und die darin enthaltene Ausrüstung für lebensbedrohliche Einsatzlagen wurde gezeigt und durfte auf Wunsch der Teilnehmerinnen auch selbst angelegt werden. Im Weiteren stellte eine erfahrene Diensthundeführerin zusammen mit ihrer Diensthündin Mila die Arbeit der Diensthundestaffel vor. Hierbei zeigten beide eindrucksvoll wie die Diensthunde bei der Suche nach Rauschgift oder aber auch als Schutzhund bei Angriffen eingesetzt werden. Um das breite Aufgabenspektrum des Polizeiberufes zu zeigen, durften die Schülerinnen sich im Rahmen einer erkennungsdienstlichen Behandlung gegenseitig Fingerabdrücke abnehmen, Fingerabdrücke mittels Rußpulver sichern und das Lasermessgerät austesten. In einer abschließenden Runde gaben die Teilnehmerinnen an, dass es ein interessanter und spannender Tag auf der Polizeiinspektion Morbach gewesen sei.

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